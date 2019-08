Ocse: inflazione annua nell’area rallenta a giugno al 2,1%

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Rallenta l'inflazione annuale nell'area Ocse, con il dato di giugno che si è attestato al 2,1% rispetto al 2,3% di maggio. Lo rende noto l'Ocse indicando un'inflazione annuale in rallentamento in Canada (al 2% dal 2,4% di maggio), negli Stati Uniti (all'1,6% da 1,8%) e in Italia (allo 0,7% da 0,8%). Stabile in Giappone e Regno Unito e in salita in Francia e Germania.