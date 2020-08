Norvegia: banca centrale lascia tassi a zero

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

La Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha lasciato i tassi invariati allo 0%. La decisione è in liea con le attese. "La valutazione del Comitato delle prospettive e dell'equilibrio dei rischi suggerisce che il tasso di riferimento rimarrà molto probabilmente al livello attuale ancora per un po' di tempo", afferma il governatore della Norges Bank, Øystein Olsen.Lo statement della Norges Bank rimarca come l'economia norvegese sia in profonda recessione con l'attività che è aumentata negli ultimi mesi, ma rimane inferiore rispetto a prima della pandemia. La disoccupazione è diminuita ma è ancora elevata.