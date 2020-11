Norvegia: banca centrale lascia ancora i tassi fermi allo 0%

Valeria Panigada 5 novembre 2020 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Nessuna mossa da parte della Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, che nella riunione di oggi ha lasciato i tassi di interesse fermi allo 0%. La decisione è stata presa all'unanimità e centra le attese degli analisti. "La forte recessione economica e la considerevole incertezza che circonda le prospettive suggeriscono di mantenere fermo il tasso ufficiale fino a quando non vi saranno chiari segnali di normalizzazione delle condizioni economiche", afferma il governatore della Norges Bank, Øystein Olsen.Lo statement della Norges Bank rimarca come l'economia norvegese sia in profonda recessione con l'attività che è aumentata negli ultimi mesi, ma rimane inferiore rispetto a prima della pandemia. La disoccupazione è diminuita ma è ancora elevata. "L'aumento dei tassi di infezione da Covid-19 e maggiori misure di contenimento all'estero e in Norvegia probabilmente freneranno la ripresa nel prossimo periodo", prevede l'istituto.