Mercati: i temi da seguire la prossima settimana tra Fed, dati e trimestrali Usa

Valeria Panigada 22 gennaio 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

La settimana prossima sarà ricca di indicazioni ed eventi importanti. Ecco su cosa concentrarsi, secondo Allianz Global Investors, nel suo "THe Week Ahead" a cura d Stefan Rondorf, Senior Investment Strategist, Global Economics & Strategy.Dopo le riunioni delle banche centrali tenutesi questa settimana, con la Bce in primo piano, mercoledì 27 gennaio sarà la Federal Reserve a chiudere la prima tornata di incontri del nuovo anno. Sembra che la linea attendista sarà confermata e non sono attese modifiche degne di nota alla politica monetaria. Sul fronte politico, negli Stati Uniti stanno per iniziare i primi 100 giorni della nuova amministrazione Biden tra le cui priorità figurano soprattutto l’attuazione di misure per frenare la diffusione della Covid-19 e il varo di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali.Inoltre, negli Usa entrerà nel vivo la stagione di pubblicazione degli utili per il quarto trimestre 2020. "Probabilmente si registrerà una modesta contrazione della crescita degli utili anno su anno, ma il dato dovrebbe essere nettamente migliore del -9% stimato dagli analisti a inizio 2021 - sottolinea l'esperto - Vale la pena di ricordare che nei due trimestri precedenti abbiamo assistito a una crescita degli utili molto superiore a quanto inizialmente previsto".Anche in ambito economico il calendario è ricco di appuntamenti. Gli indicatori del sentiment – tra cui l’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, l’indice della fiducia delle imprese Usa e l’indagine della Commissione Ue sul clima economico – faranno chiarezza sull’impatto dei nuovi lockdown sull’economia. In Giappone sono attesi i dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio di dicembre. Da ultimo, alla fine della prossima settimana si conosceranno le stime preliminari sul Pil del quarto trimestre del 2020 di Stati Uniti, Germania e Francia.