Mercati alle prese con riunione Fed e taglio tassi, dati lavoro Usa e conti Apple (analisti)

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia una settimana ricca di appuntamenti sui mercati. Uno su tutti: la riunione della Federal Reserve che dovrà fornire indicazioni importanti sul fronte di politica monetaria. Soffermandosi sugli appuntamenti della settimana appena iniziata Filippo Diodovich, market strategist, in tema Fed scrive: "Le nostre attese sono fissate per un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base dalla forchetta 2,25%-2,50% a un nuovo range pari a 2,00%-2,25%. Crediamo molto poco probabile lo scenario di un taglio ancora più forte di 50 basis points". Da ricordare che in settimana si riuniranno i consigli monetari di Bank of Japan e Bank of England (pubblicazione dell'inflation report).Da un punto di vista azionario prosegue la stagione delle trimestrali americane. Da controllare soprattutto, sottolinea l'esperto, i risultati del colosso tecnologico Apple. A livello macro in primo piano i dati sul mercato del lavoro Usa in uscita, come di consueto, il primo venerdì del mese.