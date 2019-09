Market mover: mercoledì 11 settembre

Daniela La Cava 11 settembre 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Pochi spunti in arrivo oggi dal fronte macroeconomico. Tra i dati in uscita appena dopo l'avvio delle Borse europee c'è la produzione industriale in Spagna per il mese di luglio, mentre nel pomeriggio si guarda ai prezzi alla produzione e alle scorte e produzione di greggio per gli Stati Uniti.