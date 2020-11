Market mover: l'agenda macro di venerdì 27 novembre

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della seduta di venerdì 27 novembre, giorno ormai dedicato allo shopping per il Black Friday, da seguire i vari indici di fiducia nella zona euro, e in Italia. La giornata sarà infine caratterizzata dalla chiusura anticipata dei mercati statunitensi per il Black Friday (prevista alle 19 ore italiane).