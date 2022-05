Market mover: l'agenda macro di venerdì 13 maggio 2022

Redazione Finanza 13 maggio 2022 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Diversi i market mover in agenda oggi. Nella zona euro da monitorare la produzione industriale di marzo, negli Stati Uniti in evidenza l'indice di fiducia dell'università del Michigan. Tra i discorsi Fed da seguire c'è quello di Kashkari (non votante) e Mester (votante).