Market mover: l'agenda macro di venerdì 11 febbraio 2022

Daniela La Cava 11 febbraio 2022 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana, quella di venerdì 11 febbraio, ha visto la pubblicazione del dato cinese sulla bilancia delle partite correnti. Sempre per l'Asia si ricorda che la Piazza di Tokyo resterà chiusa per festività. Guardando ai dati in uscita in Europa e in Usa, da monitorare il dato finale di gennaio sull'inflazione tedesca ma anche il Pil britannico e la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan. Si riunisce anche la banca centrale russa che dovrebbe entrare in azione sui tassi alzandoli al 9,5% dal precedente 8,5 per cento.