Market mover: l’agenda macro di venerdì 10 giugno 2022

Nel finale di settimana, nella seduta di venerdì 10 giugno, sono numerosi gli spunti da seguire. Dopo la diffusione dell’inflazione e i prezzi alla produzione in Cina, l’agenda macro vede in primo piano anche la produzione industriale italiana, ma soprattutto l’inflazione Usa per verificare se l’8,5% di marzo sia stato o meno il picco. Secondo consenso degli economisti raccolto da Bloomberg, a maggio l’inflazione headline dovrebbe mostrare un lieve rallentamento all’8,2% dall’8,3% di aprile. Da monitorare infine le decisioni della banca centrale russa e il dato Usa sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’università del Michigan (preliminare giugno).