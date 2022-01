Market mover: l'agenda macro di oggi 5 gennaio con stima ADP e minute Fed

Titta Ferraro 5 gennaio 2022 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi vede in primo piano negli Stati Uniti la stima ADP sui nuovi posti di lavoro nel settore privato a dicembre, classico antipasto in vista delle non farm payrolls in arrivo venerdì. Attesa una crescita di 495mila unità dopo i numeri forti di novembre (+534 mila).In Europa in mattinata attesi gli indici PMI composite e servizi di Italia, Germania e area euro.Focus poi su scorte di petrolio US e in serata i verbali della FED relativi alla riunione di dicembre, quando si è deciso l'aumento del ritmo del tapering.