Market mover: l'agenda macro di oggi

Valeria Panigada 28 agosto 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di appuntamenti. L'agenda macro odierna prevede questa mattina il sondaggio Gfk sulla fiducia dei consumatori in Germania e la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'aggiornamento settimanale sulle scorte di greggio. Tra gli altri appuntamenti, si segnala l'incontro a Bruxelles tra i vertici europei e il consigliere del premier inglese Boris Johnson per parlare di Brexit. Sul fronte emissioni oggi il Tesoro collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Per l'Italia sarà una giornata cruciale. In serata si concluderà al Quirinale il secondo (e ultimo) giro di consultazioni per verificare le condizioni per formare un nuovo governo. Si guarda in particolare alla possibile alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.