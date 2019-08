Market mover: l'agenda macro di oggi

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione della produzione industriale in Germania. In Italia l'attenzione rimane rivolta all'attività di governo. Oggi il Senato è chiamato al voto sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. A livello societario, in calendario i conti di Unicredit.