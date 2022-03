Market mover: l'agenda macro di mercoledì 9 marzo 2022

Daniela La Cava 9 marzo 2022 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'aggiornamento sull'inflazione e i prezzi alla produzione in Cina, il calendario macro di mercoledì 9 marzo prevede per l'Italia la pubblicazione del dato sulla produzione industriale. Per gli Usa in evidenza i dati sulle scorte e produzione di greggio e il dato Jolts sui posti vacanti.