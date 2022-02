Market mover: l'agenda macro di mercoledì 9 febbraio

Daniela La Cava 9 febbraio 2022 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Il calendario macro di mercoledì 9 febbraio prevede la bilancia commerciale in Germania e la produzione industriale italiana. Per gli Stati Uniti in evidenza l'aggiornamento settimanale sulle scorte e la produzione di greggio ma anche i discorsi di due membri Fed, Bowman e Mester.A livello societario in uscita i conti di Amundi, Fineco, Mediobanca e Walt Disney.