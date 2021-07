Market mover: l'agenda macro di mercoledì 7 luglio 2021

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro nell'agenda dimercoledì 7 luglio. In mattinata in evidenza la produzione industriale in Germania, le vendite al dettaglio in Italia e le nuove stime economiche della Commissione europea. La giornata culmina in serata con i verbali della Fed relativi all'ultima riunione di giugno. Secondo alcuni esperti, le minute potrebbero dare spunti circa le tematiche di discussione per il tapering, in termini di tempistica e di modalità.