Market mover: l'agenda macro di mercoledì 3 novembre

3 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati in uscita mercoledì 3 novembre. Dopo la carrellata iniziata con la Cina che ha pubblicato il Pmi servizi (Caixin), lo stesso dato uscirà anche per l'Italia e la zona euro. Nel pomeriggio l'attenzione dei mercati è rivolta agli Stati Uniti, dove arriveranno i primi riscontri sul mercato del lavoro in vista dei dati di venerdì. Si guarda al sondaggio Adp. E ancora, sempre dagli Usa, in arrivo l'indice Ism servizi, gli ordini industriali e quelli di beni durevoli. La giornata culmina con il market mover del giorno: la riunione della Fed (con annuncio sui tassi alle 19) e la conferenza stampa di Jerome Powell.Tra i dati societari da monitorare oggi quelli di Bmw, Intesa Sanpaolo, Qualcomm e Snam.