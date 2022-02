Market mover: l'agenda macro di mercoledì 2 febbraio 2022

Daniela La Cava 2 febbraio 2022 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Trai market mover di mercoledì 2 febbraio il dato preliminare di gennaio sull'inflazione nella zona euro (stesso dato in uscita anche per l'Italia). Diversi i dati in calendario, tra cui i primi aggiornamenti sul mercato del lavoro statunitense con la pubblicazione del sondaggio ADP. Da monitorare infine il meeting dell'Opec+ chiamato a decidere sulla produzione e quello della banca centrale brasiliana che si pronuncia sui tassi.