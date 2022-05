Market mover: l'agenda macro di mercoledì 25 maggio 2022

Daniela La Cava 25 maggio 2022 - 07:29

Nella giornata di mercoledì 25 maggio il calendario macro prevede in Germania la fiducia dei consumatori (GfK) e il dato sul Pil. Sempre in tema di banche centrali, in evidenza i discorsi di Panetta e Holzmann ma soprattutto quello della presidente della Bce, Christine Lagarde a Davos. Lato Usa, si attende il dato sugli ordini di beni durevoli e i dati sulle scorte e produzione di greggio.In serata arrivano i verbali della riunione di maggio della Federal Reserve (Fed). Come ampiamente previsto, nella riunione di inizio mese la Federal Reserve ha alzato i tassi di 50 punti base, portando i Fed funds tra lo 0,75%-1 per cento.