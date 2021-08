Market mover: l'agenda macro di martedì 3 agosto 2021

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Pochi gli spunti macro in agenda oggi. Tra i dati da monitorare i prezzi alla produzione per la zona euro a giugno e gli ordini di fabbrica di giugno negli Stati Uniti. Per la stagione degli utili a Piazza Affari sono stati appena comunicati i conti di Generali e sono attesi nel corso della giornata quelli di FinecoBank e Stellantis.