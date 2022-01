Market mover: l'agenda macro di martedì 11 gennaio

Daniela La Cava 11 gennaio 2022 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di martedì 11 gennaio vede in evidenza per la zona euro la produzione industriale spagnola e le vendite al dettaglio per l'Italia. Tra i market mover della giornata l'audizione alla commissione bancaria del Senato del presidente Jerome Powell per la sua riconferma a governatore della Fed.