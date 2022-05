Market mover: l'agenda macro di martedì 10 maggio 2022

Daniela La Cava 10 maggio 2022 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti in agenda oggi. Tra i dati macro da cerchiare in rosso la produzione industriale italiana e l'indice tedesco Zew, oltre ai diversi discorsi di alcuni membri della Federal Reserve (Fed) come quello di Williams, Barkin, Waller e Mester.Per la stagione degli utili a Piazza Affari occhi puntati sui numeri del primo trimestre di Salvatore Ferragamo, Banca Mediolanum e Pirelli.