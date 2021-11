Market mover: l'agenda macro di lunedì 8 novembre 2021

Daniela La Cava 8 novembre 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con pochi appuntamenti macro e con numerosi discorsi da parte dei membri della Federeal Reserve (Fed) e della Banca centrale europea (Bce). Tra i più attesi della giornata quello del presidente della Fed, Jerome Powell, che terrà alle 16:30 ora italiana il discorso inaugurale alla Fed Diversity Conference. Oggi prende il via la riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista che terminerà il prossimo 11 novembre."Come consuetudine, nella settimana post riunione Fed si svolgono numerosi discorsi di membri della Banca Centrale su temi come economia, mercato immobiliare e politica monetaria - commentano gli strategist di Mps Capital Services -. Lunedì e martedì saranno giornate particolarmente intense (parlerà due volte anche il governatore Powell). Lunedì in Europa parlerà Lane, capo economista Bce, trattando il tema del mercato monetario, mentre nello stesso giorno in Cina si riunirà a porte chiuse, per la prima volta da oltre un anno, il Comitato centrale del Partito Comunista (la riunione durerà fino all’11 novembre) nel quale si discuterà di politiche economiche, sociali e industriali e si getteranno le basi per l’estensione del mandato del Presidente Xi Jinping".