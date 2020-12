Market mover: l'agenda macro di lunedì 7 dicembre

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati da monitorare in avvio di settimana. Dopo il dato sulla bilancia commerciale cinese di novembre e quello sulla produzione industriale tedesca da seguire l'indice di fiducia degli investitori della zona euro per il mese di dicembre. Negli Usa in uscita il credito al consumo.