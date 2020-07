Market mover: l'agenda macro di lunedì 6 luglio

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Unavvio di settimana denso di dati macro in Europa e Usa. Per la zona euro sotto la lente l'indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori e le vendite al dettaglio. Per gli Stati Uniti da monitorare il Pmi servizi ma anche l'Ism non manifatturiero che dovrebbe attestarsi in area 50.