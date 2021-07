Market mover: l'agenda macro di lunedì 5 luglio

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 07:59

La nuova settimana sui mercati parte sotto il segno dei dati anticipatori. Dopo le indicazioni in arrivo dalla Cina, si guarda al Pmi servizi in uscita per l'Italia e la Spagna per il mese di giugno. In mattinata è attesa anche la lettura finale del Pmi servizi per Francia, Germania ed eurozona. A Wall Street mercati chiusi per la festa dell'indipendenza.