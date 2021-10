Market mover: l'agenda macro di lunedì 4 ottobre 2021

Daniela La Cava 4 ottobre 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con diversi appuntamenti da seguire. A livello macro si guarda all'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona euro, per gli Usa in primo piano gli ordini di fabbrica e durevoli ad agosto. Da monitorare anche l'appuntamento con la riunione dell'Opec+. Infine i mercati cinesi resteranno chiusi (fino al 7 ottobre) per la celebrazione della festa nazionale.