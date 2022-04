Market mover: l'agenda macro di lunedì 4 aprile 2022

Daniela La Cava 4 aprile 2022 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con alcuni spunti macro da seguire, tra cui l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori della zona euro. Nel pomeriggio dagli Usa sono attesi gli ordini di beni durevoli. Da monitorare nel corso della mattinata anche il discorso del governatore della Bank of England (BoE) Bailey.Nel corso dell'ottava gli sguardi degli investitori si focalizzeranno sulle banche centrali. In particolare, sono attesi i verbali delle ultime riunioni Fed (in uscita mercoledì) e della Bce (giovedì). "I verbali della Fed saranno di particolare interesse in quanto, in base alle dichiarazioni del governatore Powell nella conferenza stampa dopo il meeting, dovrebbero contenere maggiori dettagli sul piano di riduzione del bilancio che probabilmente sarà annunciato nella riunione di maggio", segnalano gli esperti di Mps Capital Services.