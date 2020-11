Market mover: l'agenda macro di lunedì 2 novembre

Daniela La Cava 2 novembre 2020 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Nella prima seduta del mese di novembre in primo piano l'indice Pmi manifatturiero in Italia e Spagna ma anche la lettura finale di ottobre dello stesso dato per la zona euro. Nel pomeriggio si attende negli Usa la pubblicazione dell'Ism manifatturiero e la spesa edilizia.