Market mover: l'agenda macro di lunedì 24 gennaio 2022

Daniela La Cava 24 gennaio 2022 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana sarà densa di dati e appuntamenti di rilievo. Tra i dati in uscita la lettura preliminare di gennaio dell'indice Pmi servizi e manifatturiero delle principali economie della zona euro e del Regno Unito. Nel pomeriggio è previsto lo stesso dato negli Stati Uniti. Intanto in Italia prende il via la votazione per il nuovo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella.