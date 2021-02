Market mover: l'agenda macro di lunedì 1 febbraio

Daniela La Cava 1 febbraio 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava e di mese ricco di dati sui mercati. A breve si attende la pubblicazione delle vendite al dettaglio di dicembre in Germania e poi nel corso della mattinata è prevista la pubblicazione del Pmi manifatturiero di Spagna e Italia. Sempre per l'Italia in uscita anche il tasso di disoccupazione. Per la zona euro si attende, invece, il Pmi manifatturerò e il dato sulla disoccupazione. Per gli Stati Uniti in arrivo nel pomeriggio l'Ism manifatturiero.