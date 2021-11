Market mover: l'agenda macro di lunedì 15 novembre 2021

Daniela La Cava 15 novembre 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Dopo i riscontri arrivati stamattina dall'Asia, con il Pil e la produzione industriale giapponese e le vendite al dettaglio ma anche la produzione industriale in Cina, in mattinata si guarda alla bilancia commerciale della zona euro. Sotto la lente anche l'indice manifatturiero dello Stato di New York per il mese di novembre.