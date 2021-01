Market mover: l'agenda macro di lunedì 11 gennaio 2021

Daniela La Cava 11 gennaio 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta della settimana non particolarmente densa di dati macro. Dopo gli aggiornamenti dalla Cina, si attende la produzione industriale in Spagna e l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro per il mese di gennaio.