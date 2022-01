Market mover: l'agenda macro di lunedì 10 gennaio 2021

Daniela La Cava 10 gennaio 2022 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

La seconda settimana di gennaio parte con la Borsa di Tokyo chiusa per festività. Il calendario macro di oggi prevede invece la fiducia degli investitori nella zona euro (Sentix) ma anche il tasso di disoccupazione sempre nell'area euro. Per gli Usa in uscita le vendite e scorte all'ingrosso.