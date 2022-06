Market mover: l’agenda macro di giovedì 9 giugno 2022

L’evento clou della giornata è il meeting della Banca centrale europea (Bce). Sebbene non sia atteso alcun cambiamento di politica monetaria, il meeting è molto atteso, soprattutto la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde che a partire dalle 14:30 prenderà la parola e preparerà i mercati per una mossa politica il mese prossimo. Verranno anche comunicate le previsioni economiche in termini di Pil e inflazione per la zona euro.

Lato Usa in evidenza il dato settimanale sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione (settimana al 4 giugno).