Market mover: l'agenda macro di giovedì 8 ottobre

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati macro in agenda oggi. Da monitorare la bilancia commerciale tedesca e i verbali dell'ultima riunione della Banca centrale europea (Bce). Per gli Stati Uniti in uscita le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.