Market mover: l'agenda macro di giovedì 30 dicembre 2021

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Pochi gli spunti macro in agenda oggi giovedì 30 dicembre 2021. Da monitorare il dato preliminare di dicembre sull'inflazione in Spagna, ma anche le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa.Si ricorda che domani resteranno chiusi i mercati in Italia, Giappone e Germania. È prevista una chiusura anticipata ad Hong Kong, in Francia e Regno Unito. Il calendario macro dell'ultimo giorno dell'anno prevede alcuni riscontri cinesi, come il Pmi manifatturiero e non manifatturiero di dicembre.