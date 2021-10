Market mover: l'agenda macro di giovedì 28 ottobre 2021

Daniela La Cava 28 ottobre 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La seduta di giovedì 28 ottobre vede in uscita alle 10 i vari indici di fiducia per l'Italia. Due i market mover di giornata: per la zona euro la riunione della Banca centrale europea e il Pil Usa (stima flash del terzo trimestre 2021). Come di consueto, la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde prevista per le 14:30 sarà preceduta dal comunicato ufficiale sulle decisioni di politica monetaria. Per gli strategist di Mps Capital Services, "l'istituto probabilmente adotterà un atteggiamento dovish alla luce del recente rialzo dei tassi governativi e dei segnali di rallentamento giunti dagli indici Pmi".Secondo gli economisti di ING, la riunione della Bce di questa settimana è destinata a gettare le basi per l'incontro di dicembre, che potrebbe essere ricco di decisioni. Intanto nella riunione odierna i temi di discussione sul tavolo saranno diversi, tra cui il tema inflattivo ma anche i prezzi dell'energia elevati e i problemi nella catena di approvvigionamento che stanno complicando la vita della Bce.