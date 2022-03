Market mover: l'agenda macro di giovedì 24 marzo 2022

Daniela La Cava 24 marzo 2022 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Densa di appuntamenti la giornata di giovedì 24 marzo. Focus sui Pmi preliminari di marzo che potrebbero mostrare un rallentamento in Eurozona e negli Stati Uniti sia per il settore manifatturiero sia servizi. Nel corso della seduta, che prevede anche la due giorni di riunioni straordinarie della Nato a Bruxelles (giovedì e venerdì) per discutere della Russia, con la partecipazione del presidente Usa, Joe Biden, è previsto anche il bollettino economico della Bce, gli ordini di beni durevoli e i sussidi alla disoccupazione per gli Usa.E ancora l'agenda prevede una nuova tornata di discorsi dalla Fed: Kashkari (Fed non votante), Waller (votante), Bostic (non votante).