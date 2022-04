Market mover: l'agenda macro di 29 di aprile 2022

Daniela La Cava 29 aprile 2022 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Fitta di dati l'agenda macro di 29 di aprile 2022. In evidenza il Pil delle principali economie della zona euro, tra cui Italia, Francia ed eurozona. Market mover di giornata è l'inflazione di aprile (dato preliminare) della zona euro, stesso dato in uscita anche per l'Italia. Sempre oggi la banca centrale russa si pronuncia sui tassi. Guardando agli Stati Uniti, oggi si attende il reddito e spesa delle famiglie ma anche il deflatore Pce.