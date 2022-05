Valeria Panigada 26 maggio 2022 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il Pil del primo trimestre e le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.Sul fronte emissioni, il Tesoro oggi collocherà in asta Btp a breve termine e Btpei decennali per un controvalore complessivo fino a 3,5 miliardi.A livello societario, infine, in programma i cda di Tim e Fibercop per l'esame del dossier rete unica.