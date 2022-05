Valeria Panigada 16 maggio 2022 - 06:38

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto povero di dati. Dopo gli aggiornamenti su vendite al dettaglio e produzione in Cina, l'agenda macro di oggi prevede dagli Usa l'indice Empire Manufacturing. Tra i discorsi, Lane e Panetta (Bce), Williams (Fed), Bailey, Ramsden e Haske (BoE). La Commissione Europea pubblicherà le previsioni economiche di primavera.In primo piano il fronte Ucraina con possibili nuove sanzioni in arrivo contro la Russia. Oggi infatti dovrebbero riunirsi i ministri delle esteri europei per decidere un nuovo pacchetto di misure contro Mosca.Per quanto riguarda l'Itali è atteso l'aggiornamento di Bankitalia sull'andamento del debito pubblico italiano.Infine, a livello societario, in programma la trimestrale di Saras e la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo Fs.