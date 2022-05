Valeria Panigada 11 maggio 2022 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti, tra cui spicca l'inflazione in Germania e negli Stati Uniti, quest'ultima attesa in rallentamento per la prima volta dopo sette mesi. Numerosi i discorsi dei banchieri centrali con Bostic (Fed), Lagarde, Nagel Vasle, Knot (Bce).Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro sarà impegnato nell'asta di Bot annuali per 6,5 miliardi. Intanto, continua la prima visita ufficiale negli Stati Uniti, a Washington, del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che oggi incontrerà anche i leader dei gruppi politici del Congresso.A livello societario, in programma le trimestrali di Mediobanca, Terna e Tod's.