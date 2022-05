Valeria Panigada 9 maggio 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di dati. L'agenda macro di oggi prevede solo le vendite all'ingrosso negli Stati Uniti, dopo le importazioni, le esportazioni e la bilancia commerciale della Cina. La BoJ pubblicherà i verbali della riunione di marzo. A livello societario, in agenda la trimestrale di Bper Banca.La settimana che prende il via oggi prevede la pubblicazione di pochi dati macro di rilievo, ma sarà densa di discorsi di banchieri centrali sia della BCE (tra cui anche la Lagarde) sia della Fed."I discorsi saranno importanti per comprendere quali sono gli orientamenti dei membri del board alla luce delle indicazioni di rallentamento della crescita, quest’ultime giunte dagli indici anticipatori e dai primi dati consuntivi in un contesto di continue spinte inflattive", commentano gli analisti di Mps Capital Services.