20 aprile 2022

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. Nel corso della mattina verrà diffusa la produzione industriale dell'Eurozona e i dati del commercio estero e prezzi all'import in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite di case, mentre in serata la Fed pubblicherà il Beige Book.Tra gli eventi, oggi è in programma l'ultimo dibattito Le Pen/Macron prima delle elezioni. Per l'Italia i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e della transizione Ecologica, Roberto Cingolani, in visita rispettivamente nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, al posto del presidente del Consiglio, Mario Draghi, risultato positivo al Covid.Sul fronte societario oggi è in programma il cda di Saipem per l'approvazione dei conti.