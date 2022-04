Valeria Panigada 6 aprile 2022 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina i prezzi alla produzione nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le scorte settimanali di petrolio e in serata la Fed diffonderà i verbali dell'ultima riunione. Previsti i discorsi del segretario al Tesoro Usa Yellen e di de Guindos, Lane e Panetta della Bce.Intanto questa mattina gli ordini all'industria in Germania hanno frenato segnando a febbraio una flessione del 2,2% rispetto al mese precedente, dopo il +2,3% di gennaio. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano una battuta d'arresto lieve, pari a -0,2%.I mercati continuano a guardare all'evoluzione del conflitto in Ucraina e alle possibile nuove sanzioni contro la Russia.Per quanto riguarda l'Italia, oggi in primo piano il Def con l'obiettivo di portare il documento al Consiglio dei ministri, atteso nel tardo pomeriggio.