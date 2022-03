Valeria Panigada 30 marzo 2022 - 08:28

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'inflazione in Spagna, i prezzi alla produzione e il fatturato dell'industria in Italia e la fiducia nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione al dato preliminare sull'inflazione in Germania che dovrebbe segnare un'ulteriore accelerazione a marzo, dando un segnale anche dell'andamento sui prezzi nella zona euro, in uscita venerdì. Dagli Stati Uniti, infine, in arrivo i nuovi occupati, il deflatore dei consumi e il Pil.In calendario gli interventi di Lagarde e Panetta della Bce, George della Fed. Sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp a 5 e 10 anni per 6,5 miliardi. Infine, a livello societario, si segnala oggi il debutto a Piazza Affari di Farmacosmo.