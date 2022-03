Valeria Panigada 28 marzo 2022 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di dati. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Sul fronte monetario, proseguono i discorsi dei membri delle varie banche centrali. Oggi è previsto l’intervento di Enria (Bce), Bailey (BoE) e del Cancelliere dello Scacchiere inglese Sunak.Nel corso della settimana l’attenzione sarà rivolta in particolare alla lettura preliminare dell’inflazione di marzo dell’area euro (venerdì), attesa accelerareper l’ottavo mese consecutivo al 6,6%. Qualche indicazione l’avremo già nei due giorni precedenti quando saranno pubblicati i dati sui singoli paesi. Focus anche sui dati sul mercato del lavoro Usa (venerdì).I mercati continueranno a guardare anche al fronte geopolitico, in vista dei prossimi incontri tra cui spicca il summit tra l’Ue e i membri del governo cinese (il Presidente Xi Jinping ed il Premier Li Keqiang), in agenda venerdì.