Valeria Panigada 25 marzo 2022 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

I mercati continuano a guardare all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina. Oggi a Bruxelles torna a riunirsi il Consiglio europeo a cui parteciperà anche il presidente americano Joe Biden. Al termine del vertice è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.Dal fronte macro, in arrivo l'indice Ifo tedesco, che misura la fiducia degli imprenditori in Germania, attesa in rallentamento. In uscita anche il dato sulla fiducia di consumatori e imprese in Italia e la fiducia delle famiglie negli Usa, elaborata dall'università del Michigan.A livello societario, diffondono i conti o li presentano al mercato Buzzi Unicem, Cairo Communication e Saipem.