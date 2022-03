Valeria Panigada 8 marzo 2022 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le vendite al dettaglio in Italia e la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al quarto trimestre del 2021. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la bilancia commerciale.Intanto in Germania la produzione industriale ha segnato a gennaio un rialzo del 2,7% rispetto al mese prima, accelerando il passo e facendo meglio delle attese degli analisti ferme a un +0,5%.I mercati continuano a guardare al conflitto Russia-Ucraina. Al termine del terzo incontro di trattative, si attende ora un quarto round di colloqui che dovrebbe tenersi a breve in Bielorussia.Infine, a livello societario, si segnalano oggi i conti di Ferragamo.